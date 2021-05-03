Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 365 kişiye 328 bin 500 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 365 kişiye toplam 328 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 26 Nisan ile 02 Mayıs 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen Cuma, Cumartesi ve Pazar günü 242 kişiye 217 bin 800 TL, hafta içi 123 kişiye 110 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.



Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 365 vatandaşa 328 bin 500 TL idari para cezası uygulanmış oldu.

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