Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan’ın Kadir Gecesi mesajı “İslam aleminin bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi mübarek olsun”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan; “Merkezefendililerin, Denizlililerin, milletimizin ve tüm İslam aleminin bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi mübarek olsun” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan; “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Ramazanla birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesi`nde doruğa çıkan manevi güzelliklerimiz kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam ediyor. Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, dargınlıklara, kırgınlıklara son vermek, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği geçerli kılmak için bize önemli fırsatlar verilmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile bayram havasını hissetmeye başladığımız şu günlerde başta Merkezefendililerin, Denizlililerin, milletimizin ve tüm İslam aleminin bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

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