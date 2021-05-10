Galatasaray, Denizli'de kampa girdi Aslan ile horoz 42. randevuda kozlarını paylaşacak

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Süper Lig’in 41. haftasında Denizlispor’la karşılaşacak olan Galatasaray, Denizli’de kampa gireceği otele yerleşti.

İstanbul’dan Türk Hava Yolları ile özel uçakla Denizli’ye gelen Galatarasay, korona virüs tedbirleri kapsamında Çardak Havalimanından ayrılarak Merkezefendi ilçesinde kalacakları otelde takım, maç saatine kadar kampa girdi. Otelde takımı Denizli Galatasaray Taraftarları Derneği karşıladı. Denizli Atatürk Stadyumu'nda yarın saat 20.30’da Yukatel Denizlispor ile Galatarasay karşılaşmasını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray’ın Denizli kafilesinde Emre Taşdemir, Falcao yer almazken Mostafa Mohamed’in kadroya dahil edilip, edilmeyeceği yarın yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Kafilede yer alan isimler şöyle; Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Ryan Donk, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.

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