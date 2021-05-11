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Başkan Örki’den Ramazan bayramı mesajı “Ramazan Bayramı’nda eski özlediğimiz günlerdeki gibi yaşamanın nasip olmasını diliyorum”

İHA

Başkan Örki’den Ramazan bayramı mesajı “Ramazan Bayramı’nda eski özlediğimiz günlerdeki gibi yaşamanın nasip olmasını diliyorum”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Ramazan Bayramı ile ilgili olarak mesaj yayımladı. Başkan Örki; “11 ayın Sultanı olan Ramazan ayının sonunda bayram sevincini yaşayacağız. Tüm Pamukkaleli vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.

Müslümanlar için mübarek 3 ayların çok önemli olduğunu söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Ramazan Bayramı mesajında; “İslam alemi için mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutup ibadetlerimizi gerçekleştirdik. Korona virüs nedeniyle bu Ramazan ayında da önceden alışageldiğimiz iftar sofralarını, sahur buluşmalarını, teravih namazlarını birlikte yaşama imkanımız olmadı. Salgından korunmak için herkes bu Ramazan ayını kendiyle baş başa yaşadı. Bu şartlarda bayrama ulaşmanın sevincini buruk bir şekilde yaşıyoruz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı’nda sevdiklerimizle kucaklaşamayacağız. Hem ülkemiz hem de dünya hala koronavirüs pandemisi ile mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu süreçte kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hastalıkla mücadele edenlere de şifalar niyaz ediyorum. Bir sonraki Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı’nda eski özlediğimiz günlerdeki gibi yaşamanın nasip olmasını diliyorum. Bu vesile ile başta Pamukkaleli vatandaşlarımız olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum” dedi.


Pamukkale Belediyesi ramazan bayramında da yanınızda
Pamukkale Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda da vatandaşların yanında olmaya devam edecek. 1314 ve 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı süresince Pamukkale Belediyesi, 65 yaş üstü ile kimsesi olmayan ve karantinada bulunan vatandaşlardan gelecek olan talepleri 444 92 20 ve 0258 296 96 96 nolu telefon numarasından Çağrı Merkezi aracılığıyla değerlendirilecek. Bu hatlardan gelecek olan talepler Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yerine getirilecek. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de 24 saat esasıyla vatandaşların şikayetlerini değerlendirecek.

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