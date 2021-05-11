Denizli'de orman yangını (2)

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ülkesi için Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu söyledi

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6 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye ve Beylerli mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangında yaklaşık 6 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-05-11 23:19:57



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