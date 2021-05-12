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Denizli'deki orman yangını mangaldan çıkmış

DHA

Denizli'deki orman yangını mangaldan çıkmış


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çardak ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangının, mangal yakılırken çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili gözaltına alınan 15 yaşlarındaki  3 çocuk, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Hayriye ve Beylerli mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kısa sürede yayıldı. Sarp arazideki yangına Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 25 arazöz, 80 orman işçisi ve 3 dozer ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 8 itfaiye aracı ile 15 personel müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına havadan da 3 helikopterle müdahale edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan inceleme de yangının mangal yakılması sonucu çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili  gözaltına alınan 15 yaşlarındaki  K.V., R.M.K. ile  Y.S. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çardak Ramazan ÇETİN
2021-05-12 13:23:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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