6 kadın güreşçi Milli Takım kampına davet edildi

Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan Denizli’nin ilk Kadın Güreş Takımı, Antalya’da düzenlenen 111213 yaş Kadınlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde büyük bir başarıya imza attı. İlk kez müsabakalara katılan kadın güreş takımından 6 sporcu Milli Takım kampına davet edildi. Düzenlenen müsabakalarda 2. olan Gülfer Umay Manava, 3. olan Nazlı Dönmez, Pınar Cemre Güngör ve Eylül Sert, 5. olan Sümeyye Mumcu ve Eylül Naz Korkmaz Milli Takım kampına gitmeye hak kazandılar. Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Güreş Takımı, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Başkan Doğan da Kadın Güreş Takımı’nı başarılarından dolayı tebrik ettiğini ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.



“Gençlerimizin, sporcularımızın her zaman yanındayız”

Elde edilen başarıdan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. İlçemizi sporun merkezi haline getirmek adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde 7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz spora büyük ilgi gösteriyor. Ata sporumuz olan güreş mücadelelerinde artık sadece erkekler değil kadınlar da varlığını hissettiriyor. Bu anlamda Denizli’nin ilk kadın güreş takımımız, Antalya’da büyük bir başarıya imza attı. 6 sporcumuz Milli Takım kampına davet edildi. Bir kadın Başkan olarak, genç kızlarımızın böyle bir başarı elde etmelerinden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Gençlerimizin, sporcularımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

