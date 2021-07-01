Doğalgaz borusunu deldi, hiçbir şey olmamış gibi aracına binip gitmek istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğalgaz borusunu deldi, hiçbir şey olmamış gibi aracına binip gitmek istedi

İHA

Doğalgaz borusunu deldi, hiçbir şey olmamış gibi aracına binip gitmek istedi

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kapalı işyerine daldı. Binaya ait doğalgaz hattının koptuğunu gören vatandaşlar kaçarak uzaklaşmaya çalışırken sürücünün araca binerek gitmeye çalıştığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 20 DS 426 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Önce binaya ait doğalgaz borusunu koptu, ardından ise kapalı olan işyerine daldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve doğalgaz onarım ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığını belirledi. Doğalgaz hattının zarar görmesinden dolayı mahallede yaşanan panik dikkatlerden kaçmadı.
Mahalleli kaçmaya çalışırken o araca binmeye çalıştı

Bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anlarda kimliği tespit edilemeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Duvara çarpmamak için manevra yapan sürücü süratinde etkisiyle önce bir binaya ait doğalgaz hattına daha sonra ise kapalı olan işyerine çarptı. O sırada yol kenarında bekleyen bir vatandaş ise ölümden adeta kıl payı kurtulması dikkatlerden kaçmadı. Kazanın ardından araçtan inen sürücü önce ayakkabılarını giydi. Daha sonra ise kazanın etkisiyle açılan kaputu kapatmaya çalışıyor. Doğalgaz hattının zarar gördüğünü gören vatandaşlar kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı anlarda ise sürücü kullanılamaz hale gelen araca binerek kaçmaya çalıştı. Alkollü olduğu değerlendirilen sürücüyü arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş kazalarını ‘Her işi yaparım, bana bir şey olmaz’ diyenler tetikliyor
YEREL HABERLER İş kazalarını ‘Her işi yaparım, bana bir şey olmaz’ ...
Denizlili Salih, LGS birincileri arasına girdi
YEREL HABERLER Denizlili Salih, LGS birincileri arasına girdi
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Acıpayam Belediyesi ile protokol yeniledi
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Acıpayam Belediyesi ...
Sağlıkçılara yönelik ücretsiz ulaşıma devam Başkan Zolan: “İyi ki varsınız”
YEREL HABERLER Sağlıkçılara yönelik ücretsiz ulaşıma devam Başkan ...
Kızılcabölük transferde Özgür'ü aldı
YEREL HABERLER Kızılcabölük transferde Özgür'ü aldı
Başkan Arslan, mesleğini yaşatan halı ve kilim ustalarına destek verdi Eskimeye yüz tutmuş kilim dokuma mesleğinin kursu açıldı
YEREL HABERLER Başkan Arslan, mesleğini yaşatan halı ve kilim ...
GESİFED’in 5 üyesi federasyon yönetimine girdi
YEREL HABERLER GESİFED’in 5 üyesi federasyon yönetimine girdi
Duman’ı bulana 2 bin TL ödül verecek
YEREL HABERLER Duman’ı bulana 2 bin TL ödül verecek
Alkollü sürücünün kaçışı çıkmaz sokakta son buldu
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kaçışı çıkmaz sokakta son buldu
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi
YEREL HABERLER Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' ...
Muharrem İnce, Denizli’de partisinin il başkanlığını açtı
YEREL HABERLER Muharrem İnce, Denizli’de partisinin il başkanlığını ...
Denizli'de firari 10 FETÖ hükümlüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de firari 10 FETÖ hükümlüsü tutuklandı
Hatalı park yapılmasından usanan muhtar, fırçayla ayar verdi Muhtar, uyarılara rağmen aracını yasaklı alana park eden esnafın aracının camına 'Park yasak' yazdı İkili arasında bir süredir devam eden park tartışmasında esnaf muhtarı, muhtar ise seçimde yendiği rakibini suçladı
YEREL HABERLER Hatalı park yapılmasından usanan muhtar, fırçayla ...
Şampiyon kick bokscular Şırnak yolcusu
YEREL HABERLER Şampiyon kick bokscular Şırnak yolcusu
FETÖ’nün özel eğitim yapılanmasındaki 10 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ’nün özel eğitim yapılanmasındaki 10 kişi ...
DTO'dan bir ilk; MERSİS üzerinden randevulu sistemine geçildi
YEREL HABERLER DTO'dan bir ilk; MERSİS üzerinden randevulu sistemine ...
83 yaşındaki Pamuk Dede, aynı anda iki tümör ameliyatı olarak sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 83 yaşındaki Pamuk Dede, aynı anda iki tümör ...
GSB Spor Okulları kapılarını açtı
YEREL HABERLER GSB Spor Okulları kapılarını açtı
Denizli’nin ihracatı yüzde 100’ün üzerinde arttı
YEREL HABERLER Denizli’nin ihracatı yüzde 100’ün üzerinde arttı
Altyapıda 5 mahallenin daha çilesi bitiyor
YEREL HABERLER Altyapıda 5 mahallenin daha çilesi bitiyor
Asma yaprağından 1,5 milyonluk gelir Üzümüyle ünlü Selcen Mahallesinde 150 ton yapraktan 1,5 milyon TL'lik gelir bekleniyor
YEREL HABERLER Asma yaprağından 1,5 milyonluk gelir Üzümüyle ünlü ...
Denizli’nin ilk ve tek alzheimer yaşam merkezi
YEREL HABERLER Denizli’nin ilk ve tek alzheimer yaşam merkezi
Coğrafi işaretli Kale biberinde ilk hasat yap başladı
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli Kale biberinde ilk hasat yap başladı
Sanatçı Kızılırmak, yıllar önce donarak ölen abisi ve arkadaşını anlattı Donarak ölen abisi anlatan sanatçı, “Oğlak gibi çevrilerek çözmeye çalıştılar”
YEREL HABERLER Sanatçı Kızılırmak, yıllar önce donarak ölen abisi ve ...