Gençlik Meclisinden 'Bir Dil Bir Kültür' projesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Küresel Gönüllülük Projelerinden biri olan 'Bir Dil Bir Kültür' projesini hayata geçiriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Genç AYSİAD(Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği) ve uluslararası gençlik organizasyonu AIESEC Denizli Şubesi iş birliğinde Küresel Gönüllük Projelerinden biri olan 'Bir Dil Bir Kültür' projesini hayata geçiriyor. İngilizce üzerine olan Bir Dil Bir Kültür projesi 9 Ağustos 9 Eylül tarihleri arasında hafta içi her gün 2 grup olarak gerçekleşecek. Yaşları 1830 arasında değişen 7 farklı ülke ve 9 kişiden oluşan katılımcıların 5 Ağustos 15 Eylül tarihlerinde Denizli'ye gelerek projeye katılım sağlayacağı ifade edildi. 6 hafta sürecek olan proje de kültürel kaynaşmanın sağlanması ve dil öğrenimine hız kesmeden devam edilecek.



Gençlere davet

Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, “Gençlerimizin geleceklerine ışık tutacak olan her konuda eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimizden yararlanmak isteyen ve etkinliklerimize katılmak isteyen genç gönüllüleri Kent Konseyi Gençlik Meclisi çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Tüm projelerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.