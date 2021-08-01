Denizli’de yerleşim yerine yakın alanda orman yangını çıktı

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Denizli’de henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yerleşim alanına yakın alanda orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmaya başlayan orman yangınına çok sayıda ekip sevk edildi.

Denizli’nin Cankurtaran piknik alanı bölgesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Yerleşim alanına yakın olan alanda dumanlar yerini alevlere bırakırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

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