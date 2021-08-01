Denizli’de yerleşim yerine yakın alanda orman yangını çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de yerleşim yerine yakın alanda orman yangını çıktı

İHA

Denizli’de yerleşim yerine yakın alanda orman yangını çıktı

Denizli’de henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yerleşim alanına yakın alanda orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmaya başlayan orman yangınına çok sayıda ekip sevk edildi.
Denizli’nin Cankurtaran piknik alanı bölgesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Yerleşim alanına yakın olan alanda dumanlar yerini alevlere bırakırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Perinçek: Bu yangınların bir doğa afeti olmadığının farkındayız
YEREL HABERLER Perinçek: Bu yangınların bir doğa afeti olmadığının ...
Büyükşehirde öğrenim yardımı müracaatları başlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehirde öğrenim yardımı müracaatları başlıyor
Gençlik Meclisinden 'Bir Dil Bir Kültür' projesi
YEREL HABERLER Gençlik Meclisinden 'Bir Dil Bir Kültür' projesi
Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu
Romanyalı misafirler Çameli kültürünü tanıdı Romanyalı başkan, beğendiği yönetim sistemini ülkesinde uygulayacak
YEREL HABERLER Romanyalı misafirler Çameli kültürünü ...
Park halindeki araç dakikalar içerisinde alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Park halindeki araç dakikalar içerisinde alevlere ...
Orman yangınında kundaklama iddiası
YEREL HABERLER Orman yangınında kundaklama iddiası
Kamu arazisinde kenevir yetiştirirken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kamu arazisinde kenevir yetiştirirken suçüstü ...
Yeniden kapanmamanın tek yolu aşı olmak
YEREL HABERLER Yeniden kapanmamanın tek yolu aşı olmak
Büyükşehir itfaiye ekipleri canla başla görev başında
YEREL HABERLER Büyükşehir itfaiye ekipleri canla başla görev başında
Pamukkale Belediyesi can dostları için kampanya düzenledi Pamukkale Belediyesi, yangınlarda zarar gören hayvanları unutmadı Pamukkale Belediye Başkanı Örki: “Kampanyamıza tüm halkımızın katılımını bekliyoruz”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi can dostları için kampanya ...
Yeni banka kartı bahanesiyle 390 bin TL dolandırıldı Tıkladığı link 390 bin TL'ye mal oldu
YEREL HABERLER Yeni banka kartı bahanesiyle 390 bin TL ...
Bahçesinde ürettiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Bahçesinde ürettiği su kabaklarını sanat eserine ...
Kızılcabölükspor Vedat ve Berke ile imzaladı
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor Vedat ve Berke ile imzaladı
Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi Teknik Sorumlu Hasan Şermet: “Seyredenlere zevk veren bir oyun oynama hedefindeyiz”
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız ...
Yaz futbol ligine katılan 284 adına fidan bağışı yapıldı
YEREL HABERLER Yaz futbol ligine katılan 284 adına fidan bağışı ...
'Acıgöl'ü kaybediyoruz'
YEREL HABERLER 'Acıgöl'ü kaybediyoruz'
Çatı katından yükselen alevler paniğe yol açtı
YEREL HABERLER Çatı katından yükselen alevler paniğe yol açtı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
YKS Türkiye 92.’si Kampüs Yolu’ndan
YEREL HABERLER YKS Türkiye 92.’si Kampüs Yolu’ndan
Cerrahi, ‘50. Yıl Basın Ödülleri'ne’ sağlık desteği verdi
YEREL HABERLER Cerrahi, ‘50. Yıl Basın Ödülleri'ne’ sağlık desteği ...
Düğün müziğine kapılan köpek dans etti Düğün müziğinin ritmine kapılan köpek ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Düğün müziğine kapılan köpek dans etti Düğün ...
Denizli’de izinsiz drone kullananlara 20 bin TL idari para cezası İnsansız hava aracı kullanıcılarına Denizli Valiliğinden uyarı
YEREL HABERLER Denizli’de izinsiz drone kullananlara 20 bin TL idari ...
Denizlispor'un ilk 3 maç programı belli oldu
YEREL HABERLER Denizlispor'un ilk 3 maç programı belli oldu