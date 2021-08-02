Denizli'de orman yangını (2)

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TRAKTÖR VE GREYDER YANDI; MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle alevlerin ilerlediği, 612 nüfuslu Türlübey Mahallesi'nin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Söndürme çalışmalarına katılan köylülerden birine ait, arkasında su tankı takılı traktör ile greyder de alevlerin arasında kalarak, hurdaya döndü.Ramazan ÇETİNSeyfi GÜL/ BULDAN (Denizli), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Buldan Ramazan ÇETİN Seyfi GÜL

2021-08-02 17:52:15



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