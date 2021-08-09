Özel insanlara altın bilezik Özel insanların hepsi usta makineci olacak

Merkezi Denizli’de bulunan Özel İnsanlar Derneği Genel Merkezi tarafından ‘Düz Dikiş Makineci Mesleki Eğitim Kursu’ açıldı. Eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olacak bir kursiyer tekstil fabrikasında istihdam edilecek.



Denizli’de engelli bireylerin toluma kazandırılması amacıyla yeni bir proje başlatıldı. Merkezi Denizli’de bulunan Özel İnsanlar Derneği Genel Merkezi tarafından ‘Düz Dikiş Makineci Mesleki Eğitim Kursu’ açıldı. Kursa 10 ortopedik engelli katılıyor. 42 gün boyunca günde 8 saat toplamda 336 saat eğitim görecek kursiyerlere günlük 45 TL ödeme yapılacak. Eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olacak bir kursiyer tekstil fabrikasında istihdam edilecek. Eğitim Demirciler Caddesi üzerinde bulunan Pamukkale İşhanındaki dernek genel merkezinde verilecek.



Özel İnsanlar Derneği Genel Başkanı Aysun Tonel, kursiyerlerin eğitim boyunca düz dikiş makinesinde, çarşaf, çanta, nevresim takımı ve otellere günlük terlik dikimi yapacaklarını söyledi. Engellilerinde normal insanlardan farklı olmadıklarını bu tür eğitim programlarıyla istihdama ve üretime katkı sağlamasını hedeflediklerini anlatan Genel Başkan Tonel, “İŞKUR tarafından istihdam edilen düz dikiş makineci kursumuzdayız. Bu kursumuzun amaçlarından bir tanesi, kurs 42 gün sürecek, kurs sonunda bir kursiyerimiz özel kardeşimiz istihdam edilecek. Burada42 gün boyunca sabah 09.00 akşam 16.30 arasında arkadaşlarımızla birlikte yastık kılıfları plaj çantaları bu aşama aşama devam edecek kurs bitimi 42 gün sonra sınav olup başarılı arkadaşımızı bir tane özel arkadaşımız istihdam edecek. Bu işin amacı da özel insanları hayata geçirmek bizler özel insanlar derneği genel merkezi olarak bu projeye ortak olduk ve projemiz onaylandığı için çok mutluyuz benim bir sözüm var lütfen özel insanları hiç bir şey yapamadıklarını değil yapa bildiklerini ve size benzeyen yanlarınızı da görmek istiyoruz hayatın her alanında biz varız kursta öğrendiklerinin devam ettirmek istiyoruz otellere terlikler düşünüyoruz bu şekilde hem kendi gelirlerini kazansınlar ve hayatta var olduklarının ve bir şeyler öğrene bildiklerinin topluma anlatmak” dedi.

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