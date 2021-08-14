Gazino kavgasında yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Gazino kavgasında sevgili iddialarının birer komplo olduğu iddia edildi

Denizli’nin Bekilli ilçesinde gazinoda kız arkadaşıyla karşılaştığı iddialarının yalan olduğu başka bir gazino işletmecileri tarafından komplo düzenlendiğini iddia eden işletme sahibi açıklamada bulundu. Gazino kavgasında yeni güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Olay, 9 Ağustos gecesi Bekilli ilçesinde faaliyet gösteren bir içkili mekanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; Muhammed M. (36) arkadaşlarıyla birlikte komplo kurmak için 2 araç ile mekana geldi. Daha öncesinde mekana gelen Rumeysa Ö. (21) ve gözcülük yapan Kemal D. (21) mekanda beklemeye başladı. Olay çıkartmak için Muhammed M. ve arkadaşlarını bekleyen Kemal D. ile Rumeysa Ö., birbirleri ile haberleşmenin ardından içeri girdiklerine dair haber verdi. Kadınların bulunduğu masada bekleyen Rumeysa Ö., bir anda Muhammed M.’nin planladığı şekilde kavga çıkarttı. İşletme sahibi Caner Çatım, kurulan komplo içerisinde kalırken basında yer alan olayın aslının farklı olduğunu açıkladı.

Muhammed M. ve arkadaşlarını kapıda kendisinin karşıladığını ancak kişilerin burada olay çıkararak kendi mekanlarına müşteri çekmek için komplo düzenlendiğini belirten Çatım, “Güvenlik kameralarında yer aldığı gibi 2 araç işletmemize gelmiştir, bir tanesi silahlı adamlar kör noktada beklemektedir diğer araçtan inen şahısları işletme sahibi olarak kapıda düzgün bir şekilde karşıladım daha sonra içeri aldık. İddialarda yer aldığı gibi baskın yapan kişiler mekanda oturup alkol almamıştır kapıdan girer girmez bayana saldırmıştır ve bizler de olayı ayırdıktan sonra kendilerini dışarı çıkardık. Haberlerde yansıdığı gibi bu ne bir namus ne de bir sevgilisi davasıdır bu tamamen işletmemize yönelik olarak yapılan bir tuzaktır. Güvenlik kameralarında göründüğü gibi o tuzak kendilerine dönmüştür kendileri kazdıkları kuyuya adeta düşmüştür. Herhangi bir işletme sahibi olarak yaralanmadım. Sadece 1 güvenlik görevlisi, 1 garson, misafir yaralanmıştır. Kadın ve gözcü olarak gelen kişinin de güvenlik kameralarında görüldüğü gibi baskına gelmeden önce kendilerinin bir organizasyonu vardır güvenlik görüntüleri her şeyi anlatmaktadır” dedi.

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