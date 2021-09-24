Merkezefendi Süper Lig'de tarihi maça çıkıyor

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DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon şampiyon olarak tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ilk hafta mücadelesinde yarın son lig ve THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'e konuk olacak.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.15'te başlayacak maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Geçen sezon takımı Süper Lig'e taşıyan Antrenör Zafer Aktaş'la yoluna devam eden Merkezefendi, Hakan Yapar, Ümit Sonkol, Serkan Menteşe, Altan Erol'u takımda tutup, Darüşşafaka Tekfen'den Emircan Koşut, Petkimspor'dan Yiğitcan Turna, Bahçeşehir Koleji'nden Thomas Akyazılı, Ionikos Nikaias'tan Jeremy Hollowell, Trieste'den Devonte Upson, Hapoel Holon'dan Nate Sestina, Göttingen'den Rihards Lomasz, Stelmet Zielona Gora'dan Adam Smith'i kadrosuna katmıştı.

Merkezefendi'de Asbaşkan Veli Tefenlili, Denizli'yi Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-09-24 12:31:43



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