Sarayköy’de hareket katan etkinlik

Sarayköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında spordan uzak olan vatandaşları hedefine alarak teşvik edici etkinliklere imza atacak. İlçe Müdürlüğü, ilk etkinliğinde kahvehanede oturan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgede masa tenisi turnuvası düzenledi.

Sarayköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kahvehanelerin yoğun olduğu ilçe meydanında masa tenisi turnuvası düzenledi. Kahvehanede oturan yaşlıların ve etkinlik alanından geçen vatandaşların katıldığı turnuva renkli görüntüler oluşturdu.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Hanifi Esmer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, İlçe Sağlık Müdürü Hakan Çabuk ve Sarayköy Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Şahin Kuman’ın da eşlik ettiği turnuvaya 7’den 70’e vatandaşların ilgisi yoğun oldu.



“Birçok spor etkinlikleri düzenleyeceğiz”

İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Esmer, 2330 Eylül tarihlerinde “Harekette Bende Varım” sloganı ile kutlanacak haftada çeşitli turnuvalar düzenleyeceklerini söyledi. Esmer, “Denizi İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün organizasyonuyla 30 Eylül’e kadar birçok spor etkinlikleri düzenleyeceğiz. Spor içerisinde yer alan gençlerimizi diğer vatandaşlarımızı spora teşvik etmesi yönünde etkinlikler oluşturacağız. Sarayköy’de Harekette Bende Varım sloganı hakkını verecek” dedi.

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