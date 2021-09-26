Başkan Örki'den Dünya Turizm Günü mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Ülkemiz bir turizm cennetidir. Pamukkale ilçemiz de zenginlikleri ile turizmde önemli bir merkezdir” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yıl 27 Eylül’de kutlanan Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. “Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm ülkemiz için çok önemli” diyen Başkan Örki, “Pamukkale’miz de zengin turizm alanlarına sahip bir ilçe. İlçemiz sınırları içerisinde her yıl milyonlarca turisti ağırlıyoruz. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkalemiz ile birlikte sağlık merkezimiz Karahayıt ve binlerce yıllık tarihi miraslarımızla ilçemiz önemli bir turizm merkezi. Pamukkale Belediyesi olarak turizm ilçesi olmanın bilinciyle önemli çalışmalara imza attık. Travertenlerin güzelliğine güzellik katmak için, travertenlerin hemen eteğinde yer alan Kocaçukur göletini tertemiz hale getirdik. Yine aynı yerde bulunan havuzları tadilat yaparak, antik havuzun suyunu bu havuzlara getirdik. Yaz kış bu havuzlarda sıcak suda yüzme imkanı bulunabiliyor. Pamukkale’ye gelen 2 buçuk milyon turistin kullandığı 1992 yılında yapılmış olan turizm yolunu kısa bir sürede sıcak asfaltla kaplayıp 28 yıl sonra yolu yeniledik. Ayrıca Pamukkale mahallemizdeki sokak sağlıklaştırması çalışmaları ile ilçemize ayrı bir değer katıldı. Geçtiğimiz ay imzaladığımız anlaşmalar ile spor turizmi alanında da önemli bir adım gerçekleştirdik. Akköy’de yapılacak futbol sahası ile ilçemiz futbol takımlarının kamp için tercih edeceği önemli bir merkeze dönüşecek. Pamukkale ilçemiz ülkemizdeki turizm için bir mihenk taşıdır. Yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nı hizmete sunduk. Pamukkale Belediyesi olarak biz ilçemizin güzelleşmesi için gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de 2023 hedeflerine sarsılmaz bir irade ve emin adımlarla ilerlerken biz de elimizdeki turizm değerlerinin daha da ilgi görmesi için vizyonel projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu duygularla 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nü kutluyorum” dedi.

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