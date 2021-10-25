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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fazla kilolarından kurtulmak için Almanya’dan Denizli’ye geldi

İHA

Fazla kilolarından kurtulmak için Almanya’dan Denizli’ye geldi

Almanya’da yaşayan ve 194 kiloda olan 24 yaşındaki genç, fazla kilolarından kurtulmak için ailesinin yaptığı araştırmalar sonucu 3 bin kilometre yol katederek Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı oldu.

Almanya’da yaşayan ve 194 kiloda olan 24 yaşındaki Berkay Bozkurt’un, yanlış ve fazla beslenmeden dolayı her geçen gün kiloları artma devam ederken, hareketleri de kısıtlanmaya başlandı. Hayat kalitesi düşen gencin ailesi, oğullarının fazla kilolarından kurtulması için araştırmalara başladı. Sosyal medya ve internet üzerinden araştırmalar yapan aile, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi doktorlarından Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım’ın yaptığı başarılı operasyonları duydu. Bir süre araştırma yapan aile doktor ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Doktor ile yaptıkları detaylı konuşmanın ardından oğullarının ameliyat olmasına karar veren aile 3 bin kilometre yol katederek Denizli’ye geldi. Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra tüp mide ameliyatı olan Berkay Bozkurt, ilk günden sağlıklı bir nefes almaya başladı. 3 gün hastanede hekim gözetimi altında tutulan Bozkurt, ardından ailesiyle beraber Almanya’ya döndü.

“Bundan sonra yepyeni ve sağlıklı bir hayata başlayacak”
Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım gerçekleşen başarılı ameliyat ile Berkay’ın daha sağlıklı bir hayata kavuştuğunu belirterek, “Berkay beyle uzun süredir telefon ile görüşüyorduk. Kendisi ve ailesi bize Almanya’dan ulaştı. Epeyce görüştük ve kendisini süreç hakkında detaylıca bilgilendirerek ön yargılarını kırdık. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi ve ameliyatını gerçekleştirdik. Sağlıklı bir hayat yaşamamız için kitle endeksinin 30’un altında olması lazım. Hastamızın uzun süredir yanlış beslenme, yanlış sosyal alışkanlıklarla vücut kitle endeksi 67’ye kadar çıkmış, kilosu 194’e yükselmişti. Güzel ve başarılı bir ameliyattan sonra bugün artık evine uğurluyoruz. Bundan sonra yepyeni ve sağlıklı bir hayata başlayacak. Hızla ve sağlıkla kilo vermeye başlayacak” dedi.

“Cerrahi Hastanesi’ne geldik ve sonuç çok güzel”
Hastane yönetimine ve Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım’a başarılı operasyondan dolayı teşekkürlerini ileten Berkay Bozkurt, “Almanya’nın Bremen kentinden geliyorum. Annem ve babam birkaç ay araştırma yaparak sosyal medya aracılığı ile Nazmi hocaya ulaştı ve kendisinin başarılı operasyonlarını takip etti” dedi. Op.Dr. Nazmi Yaşar Sayım’ın oğullarının ön yargısını kırdıklarını belirten baba Mehmet Bozkurt teşekkür ederek, “Oğlumuzun bu probleminden dolayı uzun süredir sosyal medyada tüp mide ameliyatı için araştırma yapıyorduk. En sonunda Nazmi hocayla tanıştık ve kendisi ile iletişime geçtik. Cerrahi Hastanesi’ne geldik ve sonuç çok güzel. Oğlum Nazmi hocanın sayesinde ön yargılarını yıkmış oldu, tüp mide ameliyatına karşı ön yargıları vardı, bu noktada kendisi bizleri A’dan Z’ye bilgilendirerek güven verdi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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