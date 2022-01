Büyük Menderes Nehri'nin kurtarılması mücadelesine sanatçılardan destek

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, Büyük Menderes İnisiyatifi'nin endüstriyel ve kentsel atıklarla kirlenen, yaz dönemlerinde kuraklık nedeniyle durma noktasına gelen Büyük Menderes Nehrinin kurtarılması için başlattığı mücadeleye 9 sanatçıdan da destek geldi. Sanatçılar imza kampanyasına destek verdi, videolu mesaj yayınladı. İnisiyatif sözcüsü Mustafa Çallıca, "Bu havza Türkiye'nin tarım üretiminin yüzde 15'ini oluşturuyor. Menderesi kaybedersek ciddi gıda sorunu yaşarız" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Büyük Menderes İnisiyatifi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğup, Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçen Büyük Menderes Nehri´ndeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla geçen yıl temmuz ayında imza kampanyası başlattı. Binlerce gönüllü Menderes'in geçtiği illerde açılan stantlarda imza attı. Menderes'in kurtarılması için sadece Denizli'de 10 binin üzerinde imza toplandı. Diğer kentlerdeki toplanan imzalar birleştirilip, ocak ayı sonunda bir rapor ve kurtarma planı ile TBMM gündemine getirilecek.

Kampanyaya müzik ve sinema dünyasından Belkıs Akkale, Ercan Kesal, Tolga Sağ, Necati ve Saykolar, Cengiz Bozkurt, Ferhat Göçer, Bülent Emrah Parlak, Tolga Çandar ve Ömür Gedik'ten de destek geldi. 9 sanatçı imza verdi, gönderdikleri video mesajla çevre mücadelesi veren aktivistlere katkı sağladı.

Sanatçılar video mesajlarında, "Büyük Menderes Nehri Havzası kirlilik ve kuraklık nedeniyle çölleşmekte, canlı yaşamı yok olmaktadır. Büyük Menderes Nehri yok olursa havzadaki tüm canlı yaşamı yok olur. Bu duruma sessiz kalma ve bir imza da sen ver" çağrısında bulundu.

'HAVZA YOK OLURSA, TÜRKİYE GIDA SORUNU YAŞAR'

Büyük Menderes İnisiyatifi sözcüsü Mustafa Çallıca, havzanın Türkiye'nin tarım üretiminin yüzde 15'ini karşıladığını, Menderes'in kaybedilmesi halinde Türkiye'nin ciddi gıda sıkıntısı yaşayacağını söyledi.

Menderes'i kurtarmak için Denizli, Aydın, Uşak ve Afyonkarahisar'da imza kampanyasının sürdüğünü belirten Çallıca, "Büyük Menderes ve bütün havzada kirlilik ve kuraklıkla ilgili 5 yıldır mücadele veriyoruz. Büyük Menderes ve havzası son noktaya gelmek üzeredir. Birçok noktada kurudu, akmaz hale geldi. Aşırı kirliğe bağlı olarak topraklar sulanıyor. Ürünlerde toplumun sağlığını bozuyor. Havzaya sahip çıkılmaz ise can çekişen Büyük Menderes kurtarılmaz ise Ege'de yaşam durur. Türkiye'de gıda sorunları artmaya başlar. İmza kampanyaları düzenleyip, köyleri de dolaşarak bilgilendirilmeler yapıyoruz. Kirliliğin bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Sanatçılarda bize destek oluyor. Topladığımız imzalarla birlikte raporları TBMM'ye sunacağız. Menderes için bir an önce çözüm üretilmeli adım atılmalıdır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

