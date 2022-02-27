İş kazasında ölen Denizlili orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Muğla Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Ortaca Orman İşletme Şefliğinde görevli iken Çaylı Mahallesi bölgesinde geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden Denizlili orman işçisi Hayati Ercedoğan, meslektaşları ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.



Ercedoğan için ilk olarak Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube ve İşletme Müdürleri ile orman personeli katıldı.



Hayati Ercedoğan’ın cenazesi daha sonra Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Mahallesindeki evine getirildi. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından kılınan cenaze namazına müteakip Zeytinalanı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, merhumun çalışma arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Aslen Denizli'nin Kale nüfusuna kayıtlı olan Hayati Ercadoğan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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