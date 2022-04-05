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Şebnem’i vahşice öldüren Furkan Zıbıncı hakim karşısında Şirin’in annesi Pervin Tokat: “Şebnem için buradayız, içimiz yanıyor”

İHA

Şebnem’i vahşice öldüren Furkan Zıbıncı hakim karşısında Şirin’in annesi Pervin Tokat: “Şebnem için buradayız, içimiz yanıyor”

Denizli’de 12 bıçak darbesi ile Şebnem Şirin’in boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması gerçekleştirildi.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta 27 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, gıda mühendisi Şebnem Şirin (25), erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü. Tutuklu olan sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davanın ilk duruşmasına Şirin’in annesi Pervin Tokat ile babası Halil Şirin ve avukatlar katılırken, siyasi parti üyeleriyle birlikte çok fazla dinleyicinin olması sebebiyle hakim tarafından salon kapatıldı.

Zıbıncı, yaşadığı olayları hatırlamadığını belirtti
Tutuklu olarak yargılanan Furkan Zıbıncı hakkında hazırlanan iddianamenin ardından bugün Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Zıbıncı’nın adli tıp raporunda Şebnem Şirin’e göğüs, yüz ve boyun kısmından 12 kez bıçakladığı, genç kızın boğazından aldığı derin bıçak darbesi sonucu öldüğü belirtildi. Zıbıncı’nın “Gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve cinsel istismar” olmak üzere 6 suç kaydının olduğu “kasten adam öldürmek” suçundan yargılanırken, kendisiyle evlenmek isteyen Şebnem Şirin’in teklifi geri çevirdiği, genç kızın kıskançlıkları yüzünden kavga ettiklerini hatırlamadığını belirtti. Yaşanan olaylar ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ancak cep telefonundaki sim kartı çıkarıp çöpe attığını hatırladığını belirtti. Güvenlik kamerası ve cep telefonu kayıtlarının yanı sıra Zıbıncı’nın olay günü verdiği ifadelerle diğer delillerin bulunduğu iddianamede, olay günü yaşananlarla ilgili detaylar anlatıldı. Furkan Zıbıncı’nın yaşananların ardından babası ve arkadaşlarını arayarak kaçmak için yardım istediğini ise net olarak hatırlamadığını alkollü olduğunu belirtti.
Davada tanıkların ifadelerine başvuran hakim, Şirin’in yakın arkadaşlarından biri ise, “Daha öncesinde Furkan Zıbıncı’nın psikolojik sorunları olduğu için Şebnem ile birlikte doktora götürdük. Bir süre sonra ise Zıbıncı için ev tuttuk” dedi.

“Şebnem için buradayız, içimiz yanıyor”
İlk duruşma öncesinden açıklamada bulunan Şebnem Şirin’in annesi Pervin Tokat, “Acımız çok çok tarifsiz ve büyük. Adalet için geldik. Ben içeride adaletin yerini bulacağını, hak ettiği cezayı almaya başlayacağını, en azından adım atacağımızı inanıyorum. Şebnem için buradayız, içimiz yanıyor” dedi.

Olay
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde 27 Ekim 2021 tarihinde bir apartta meydana geldi. Gıda mühendisi 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü. Adli tıp raporunda, Furkan Zıbıncı’nın, Şebnem Şirin’e göğüs, yüz ve boyun kısmından 12 kez bıçakladığı, genç kızın boğazından aldığı derin bıçak darbesi sonucunda öldüğü tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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