Uzman çavuş tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’de darp ettiği uzman çavuş tarafından öldürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.



Olay, dün öğle saatlerinde Denizli'nin Acıpayam ilçesi Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre önce Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, Acıpayam ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde bir bahçe satın aldı. Buraya inşa ettiği ahırda hobi olarak at yetiştirmeye başlayan Dr. Naim Ünsal, atların bakımı için jandarma uzman çavuş Musa A. (28) ile anlaştı. Önceki gece atlardan birinin kaybolmasının ardından, olay günü öğle saatlerinde ahıra gelen Dr. Naim Ünsal ile Musa A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ahırdan ayrılan Musa A.’yı takip eden Dr. Naim Ünsal, askerlik şubesi yakınlarında uzman çavuşu darp etti. Aldığı darbeler sonrası yere düşen Musa A. yanında bulunan silah ile önce Dr. Naim Ünsal’ın ayağına ateş etti sonrasında 9 el daha vücudunun çeşitli yerlerine ateş etti. Dr. Naim Ünsal olay yerinde hayatını kaybederken, Musa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Dr. Naim Ünsal’ın cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Konya'ya getirildi. Naim Ünsal için ikindi namazını müteakip Musalla Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ünsal'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ünsal'ın cenazesi kılınan namazın ardından dualarla Musalla Mezarlığında defnedildi.

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