188 kız takımı arasından ilk 8’e kaldılar Denizli’de başlayan macera Büyük Millet Meclisi’ne uzandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

188 kız takımı arasından ilk 8’e kaldılar Denizli’de başlayan macera Büyük Millet Meclisi’ne uzandı

İHA

188 kız takımı arasından ilk 8’e kaldılar Denizli’de başlayan macera Büyük Millet Meclisi’ne uzandı

Horozkent Kadın Futbol Takımı’nın alt yapısında oynayan U13 Grubu, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 15 Şubat’ta Türkiye genelinde start verilen “Mahallede Maç Var” organizasyonunda finale çıktı.

Türkiye geneline 15 Şubat’ta başlayan, 188 kız ve 1381 erkek takımından toplam 17 bin 259 sporcu katıldığı Mahallede Maç Var organizasyonunda Horozkent Spor Kulübümüzden büyük bir başarı geldi.
Yeşil siyahlı takımın U13 grubu, Denizli’de başlayan grup elemelerinde Sarayköy Tosunlar, Bozkurt, Buldan ve Denizli’den Sporkent’i farklı galibiyetler ile geçerek Aydın’da Bölge elemelerine katıldı.
188 takım arasında son 8’e kaldı.

Organizasyonda ilk tur eleme maçlarının ardından bölge grup maçları, çeyrek final niteliğinde Kırklareli, Aydın, Adana, Aksaray, Karabük, Trabzon, Elazığ ve Adıyaman’da gerçekleşti.
Horozkent U13 Takımı, 1520 Mart arasında Nazilli’de katıldığı çeyrek final maçlarında Muğla temsilcisini 150, İzmir temsilcisini penaltılarla 109, Aydın temsilcisini 111 ve final maçında Manisa temsilcisini 83 yenerek yarı final grup müsabakalarına gitmeye hak kazandı.

Yarı finallerin gözdesi Horozkent oldu
188 takımdan eleme grupları sonucunda 24 takımın kaldığı yarı finaller, Bursa, Antalya, Trabzon ve Erzurum’da gerçekleşti. 30 Mart – 3 Nisan arasında düzenlene yarıfinal elemelerine Bursa’da katılan Yeşil Siyahlı Ekip, İzmir, Manisa, Bursa, Kocaeli ve Kırklareli gibi bölge şampiyonlarının bulunduğu grupta: İzmir temsilcisini 42; Manisa Temsilcisini 71; Bursa Temsilcisini 70; Kırklareli Temsilcisi’ni 131 ve son olarak Kocaeli Takımını 31 yenerek yarı final şampiyonu oldu.

Denizli’de başladığı galibiyet serisini Aydın ve Bursa’da sürdüren Horozkent U13 Takımı, Yarıfinal şampiyonluğuna kadar çıktığı 17 maçtan namağlup ayrılarak turnuvanın gözdesi oldu. Türkiye şampiyonluğu için favori gösterilen Horozkent Spor, 1822 Nisan’da TBMM’nde gerçekleşecek finalde, yarıfinallerden çıkan son 8 takımı da geçerek namağlup Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.

Ablalarının izinde
Turnuva boyunca çıktığı 17 maçta 105 gol atarken kalesinde 18 gol gören Horozkent U13 Takımı, TFF Kadınlar 2. Liginde namağlup mücadele eden ve sezonun bitimine 4 hafta kala 1. Ligi garantileyen A Takımdaki ablalarının izinde. Oynadığı futbol ve aldığı net galibiyetler ile göz dolduran Horozkent Spor Kulübü’nün her klasmanda mücadele eden ekipleri, genel ligler kategorisinde Türkiye ortalamasının üzerinde futbol oynadığını gösteriyor.

Kadın futbolunda sporcu bulmanın zorluğuna dikkat çeken Horozkent Spor Kulübü Başkanı Kamil Karabuğa, “Transfer edilecek kadın futbolcu sayısı çok az. Kadınlar Ligi’ne henüz profesyonel sıfatı gelmedi. Dışarıdan oyuncu bulmak çok zor. Kurulduğumuz 2015 yılından bu yana oyuncularımızı kendimiz yetiştirdik. Kurduğumuz futbol okulunda 6 yaştan itibaren yetiştirmek üzere sporcular alıyoruz. U13 takımından da görüleceği üzere sporcularımız Türkiye çapında başarı gösteriyorlar. Hedefimiz her yaş grubunda şampiyonluk. A Takımımız ligin bitimine 4 hafta kala 1. Lige çıkmayı garantiledi. U13 takımımız her maçı farklı kazanarak TBMM’de düzenlene Türkiye Şampiyonluğu Finali’nde ilk 8’e kaldı. Şampiyonluk için en büyük aday Denizli temsilcisi Horozkent. Ankara’dan da şampiyon dönerek Denizli’mize yakışır bir takım olduğumuzu göstereceğiz” dedi.

Bu yıl gelen düzenleme ile Süper Lig’de takımı bulunan ekiplerin doğrudan bu lige alındığını, araya boş bir 1. Lig eklendiğini ve 2. Ligde garantilenen şampiyonluk ile Süper Lig yerine 1. Lige çıkacaklarını ifade eden Karabuğa, şunları kaydetti:
“Tek sıkıntımız destek eksikliği. Yıllardır mağlubiyet görmemiş, Denizli’yi her yaş grubunda şampiyon olarak temsil eden bir takım olarak görülmemekten şikayetçiyiz. Takım olarak günümüzü gecemizi veriyoruz ama çok daha alt liglerde mücadele eden erkek takımları kadar destek görmüyoruz. Biz kızlarımızla, antrenörlerimizle ve yönetim olarak kadın futbolu için, Denizli için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tek hedefimiz Süper Lig. Bu yıl süper Lig’e çıkmış olacaktık ama Federasyonun araya 1. Ligi koyması ile bu hedefimiz bir yıl gecikmeli olarak gerçekleşecek. Avrupa’da futbol oynayabilecek bir takıma sahibiz. Denizli halkından ve bürokratlardan ve siyasilerden beklentimiz, hiçbir şey yapamıyorlarsa maça gelip taraftar olmaları! Bu kızlar en azından bunu hakkediyor”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvan üreticisine 1 yılda 1 milyon TL’lik nakliye desteği
YEREL HABERLER Hayvan üreticisine 1 yılda 1 milyon TL’lik nakliye ...
Büyükşehir gönül sofrası Fatih’te Başkan Zolan: “Birlikte başarmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Büyükşehir gönül sofrası Fatih’te Başkan Zolan: ...
Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı Kızılcabölükspor Kulübü’nden açıklama: “Futbol sahasını savaş alanına çevirenleri lanetliyoruz”
YEREL HABERLER Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda ...
MHP İl Başkanı Yusuf Garip iftara öğrenci evine konuk oldu
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Yusuf Garip iftara öğrenci evine konuk ...
Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Anadolu Efes (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Anadolu Efes ...
Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Anadolu Efes: 65-80
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Anadolu Efes: ...
Kendisini işten çıkaran patronun yüzüne asit attı Termos dolusu asidin hedefi olan fabrikatör 1 gözünde yüzde 90 kayıp oluştu
YEREL HABERLER Kendisini işten çıkaran patronun yüzüne asit ...
Merkezefendi’de çocuklar için geri dönüşüm parkı tamamlandı
YEREL HABERLER Merkezefendi’de çocuklar için geri dönüşüm parkı ...
Denizli’de Bilim Günü etkinlikleri sona erdi
YEREL HABERLER Denizli’de Bilim Günü etkinlikleri sona erdi
Denizli’de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Denizli’de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Sandalyeden düşen yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Sandalyeden düşen yaşlı adam öldü
Büyükşehir Gençlik Meclisi’nden ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir Gençlik Meclisi’nden ilk yardım eğitimi
Pamukkaleliler gönül sofrasında bir araya geldi
YEREL HABERLER Pamukkaleliler gönül sofrasında bir araya geldi
En acı müjde Terhisine 20 gün kala şehit edilen Ömer Yankayış’ın kanı yerde kalmadı Haberi alır almaz şehit oğlu ve kocasının mezarına giden acılı şehit anası: “Ömer’im katilini öldürmüşler sen rahat uyu" "Ali’m oğlumun katili vurulmuş, sana müjde vermeye geldim, rahat uyuyun beraber”
YEREL HABERLER En acı müjde Terhisine 20 gün kala şehit edilen Ömer ...
Denizli’de binlerce vatandaş iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli’de binlerce vatandaş iftar sofrasında ...
YEKA-4&#039;ün 100 MW GES ihalesini Ecogreen Enerji kazandı
YEREL HABERLER YEKA-4'ün 100 MW GES ihalesini Ecogreen Enerji ...
Dünyaya ün salan bayılan horozdan üzen haber
YEREL HABERLER Dünyaya ün salan bayılan horozdan üzen haber
Bakkalların veresiye defterlerini silen hayırsever, Ramazan ayında ise faturaları ödüyor
YEREL HABERLER Bakkalların veresiye defterlerini silen hayırsever, ...
Merkezefendi’de mahalle iftarları devam ediyor
YEREL HABERLER Merkezefendi’de mahalle iftarları devam ediyor
Çameli Belediyespor'un logosu değişti
YEREL HABERLER Çameli Belediyespor'un logosu değişti
Demir adamların spor kıyafetleri hazır Denizli’de üretilen kıyafetler, milli sporcular tarafından tanıtıldı
YEREL HABERLER Demir adamların spor kıyafetleri hazır Denizli’de ...
Minikler ara tatilde futbola doyacak Minikler 23 Nisan Şenliği Coşku ile başladı
YEREL HABERLER Minikler ara tatilde futbola doyacak Minikler 23 ...
PAÜ'den istihdama önemli katkıları olacak staj protokolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan: “Hızla uygulamalı eğitim yöntemine geçiyoruz”
YEREL HABERLER PAÜ'den istihdama önemli katkıları olacak staj protokolü Rektör Prof. ...
İplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağına asitle saldıran şüpheli tutuklandı (2)
YEREL HABERLER İplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağına asitle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.