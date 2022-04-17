Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından Işıklı Gökgöl sulak alanına yapımı devam eden kuş gözlem kulesiyle, 272 kuş türü rahatlıkla izlenebilecek.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP), Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü’ne ikinci bir kuş gözlem kulesi inşaat çalışmaları devam ediyor. Işıklı ve Gökgöl sulak alanı aynı zamanda 272 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. DKMP 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın kuş gözlem kulesi inşaatını yerinde incelendi. Bölgede incelemelerde bulunan Müdür Çılgın, Şube Müdürü Hamdi Akan, Çivril Şefi Mustafa Cura ve Mühendis Taylan Kınalı ile bilgi alışverişinde bulundu. Çivril Işıklı Gölü, su kuşları için önemli bir yaşam alanı olduğunu ve yumurtlama, kuluçka ile göç ortamı oluşturmaktadır. Tatlı su gölü olan Işıklı ve Gökgöl sulak alanında kuş gözlem kulesine bir yenisi daha eklenmesiyle birlikte turizme katkı sağlayacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.