23 Nisan’da Miryokefalon zaferine vefa sergisi

Denizli Büyülşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

63 yaşında olmasına rağmen ikinci üniversiteden mezun olmaya gün sayan esnaf Nejdet Sönmez, ikinci kişisel akrilik boya resim sergisi açtı. Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü son sınıf öğrencisi olan Sönmez’in sergisinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve çok sayıda sanatsever katıldı.



Ticaret hayatını bitirdikten sonra resim sanatına merak saran Sönmez, genel olarak çocukluk yıllarında gezdiği ve yaşadığı yerlerin hatıralarını, güzelliklerini tuvale aktarırken bir çalışması dikkat çekti. Aslen Çivrilli olan ressam, 846 yıl önce Çivril'de Türklerin Bizans ordularına karşı kazandığı büyük zafer Miryokefalon Savaşını tuvale aktardı.

Ressam Sönmez, ''Miryokefalon savaşını anlatan ilk tabloyu yapmanın gururunu yaşıyorum. Çivril'de Türklerin elde ettiği büyük zaferi resimlemek ilk kez bir Çivrilliye nasip oldu. Bu tabloyu yaparak Ata topraklarıma ve bölgemizi Türkleştiren, Dedelerimize de vefa gösterdiğimi düşünüyorum. Ayrıca, 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında de sergi açmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum'' diyerek duygularını dile getirdi.

Nejdet Sönmez'in kişisel sergisi 28 Nisan'a kadar açık kalacak. Sergide 35 çalışma yer alıyor.

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