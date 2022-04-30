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Tohum desteği çiftçinin yüzünü güldürecek Başkan Zolan: “Çiftçilerimizin mutlu olması, bizleri de mutlu edecektir”

İHA

Tohum desteği çiftçinin yüzünü güldürecek Başkan Zolan: “Çiftçilerimizin mutlu olması, bizleri de mutlu edecektir”

Kırsala verdiği desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 ilçedeki 4 bin dekar alanda üretim yapacak 515 üreticiye 9 tonluk silajlık mısır tohumu desteği verdi.

Denizli’de kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla çiftçileri yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, üretici desteklerinde hız kesmiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliğinde “Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” ile Çameli, Beyağaç ve Kale ilçesindeki 4 bin dekar alanda üretim yapacak yaklaşık 515 üreticiye 9 ton silajlık mısır tohumu desteği verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çameli İlçe Otogarı’nda düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, Denizli Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Saffet Üge, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Proje çiftçilere çok büyük katkı sağlayacak
Tarım ve Orman Denizli İl Müdür Yardımcısı Üge her geçen yıl Denizli’de bitkisel ve hayvansal üretimin verim ve kalitesinin arttığını söyledi. Üge, “Çiftçilerimizin en ucuz şekilde hayvan yemi üretimi ve meralardaki ot verimliliğinin sağlanması amacıyla Çameli, Beyağaç ve Kale’de 515 üreticiye verilmek üzere 9 ton silajlık mısır tohumu desteğinde bulunuyoruz” dedi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da Çameli’de tarımın yanı sıra hayvancılığında yoğun olarak yapıldığını kaydetti. Başkan Osman Zolan’ın kendilerine her zaman her konuda destek olduğunu belirten Arslan, “Yem fiyatlarını düşürebileceğimiz en büyük faktörlerden biri kaba yem üretimi. Kaba yem üreteceğimiz madde de bu silajlık mısır tohumu. Bu proje gerçekten bize çok büyük katkı sağlayacak. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çameli parmakla gösterilen ilçeler arasına girdi”
Başkan Osman Zolan ise, Denizli’nin 2014 yılında Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından kırsal kalkınma açısından da pek çok önemli yatırım ve hizmet gerçekleştirdiklerini söyledi. Çameli ilçesi ve Denizli genelinde çiftçilere yönelik yapılan çalışmaları tek tek anlatan Başkan Zolan, “Çiftçimizin neye ihtiyacı varsa onu gidermek için uğraşıyoruz. Çameli son 78 yılda hamdolsun çok mesafe aldı. Çameli bugün parmakla gösterilen ilçeler arasına girdi. Artık herkes Çameli’ne gelmek istiyor” dedi.

Çameli’de çiftçilerin yanı sıra hayvancılıkla uğraşan vatandaşları da unutmadıklarını dile getiren Başkan Zolan, “Hayvancılığımız her geçen gün gelişiyor. Bu noktada birçok çalışmamız var. Bugün desteklediğimiz kaba yem diye tabir edilen silajlık mısır, hayvancılıkta verimlilik ve kaliteyi çok daha yukarıya çıkarabilecek bir üründür” diye konuştu.

“Üreticinin her zaman yanında olduk”
Başkan Osman Zolan, sözlerine şöyle devam etti: “Dışarıdan satın alacağımız yemle hayvancılığın sürdürülebilmesi ekonomik değil, doğru da değil. Bizim öncelikle kendi imkanlarımızla yemimizi sağlamamız lazım. Çameli’mizin yanında Beyağaç ve Kale ilçemizi kapsayan silajlık mısır tohumu dağıtım işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu bir başlangıç. Seneye geri dönüş ve talebe göre üreticilerimizi daha geniş şekilde desteklemeyi Allah’ım bizlere nasip etsin. İnşallah bu projemiz çiftçilerimize katkı sağlayacaktır. Çiftçilerimizin mutlu olması, bizleri de mutlu edecektir. Allah’ım bereketli eylesin. Bol ürün olsun. Biz üreticinin her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından çiftçilere silajlık mısır tohumları teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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