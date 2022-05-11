Evli 2 çocuk annesi kadın banyoda ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evli 2 çocuk annesi kadın banyoda ölü bulundu

İHA

Evli 2 çocuk annesi kadın banyoda ölü bulundu

Buldan ilçesinde 2 çocuk annesi kadın evinde banyo içerisinde ölü olarak bulundu. Geçtiğimiz yıl saldırıya uğrayan 43 yaşındaki Hatice Çaltı’nın ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, Buldan ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Hatice Çaltı, evindeki banyo küveti içerisinde ölü bulundu. Yakınları tarafından ölü bulunan Çaltı’nın hamile olduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemenin ardından Çaltı’nın cansız bedeni Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çaltı’nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Hatice Çaltı’nın 2021 yılı Ağustos ayında işe gittiği sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale’de çiftçilere yol desteği
YEREL HABERLER Pamukkale’de çiftçilere yol desteği
Denizlispor'da hedef bu hafta ligde kalmayı garantilemek
YEREL HABERLER Denizlispor'da hedef bu hafta ligde kalmayı ...
Sevgilisini asitle ağır yaralayan saplantılı aşık kendi gözünden oldu Kayınvalidesini öldüren saplantılı aşık, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi ve arkadaşını asit dökerek yaraladı Saldırının ardından yurt dışına kaçmaya hazırlanan şüpheli, akrabasına ait metruk evde JASAT tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Sevgilisini asitle ağır yaralayan saplantılı aşık ...
Otelde tartıştığı sevgilisiyle arkadaşının üzerine asit döktü
YEREL HABERLER Otelde tartıştığı sevgilisiyle arkadaşının üzerine ...
Denizlispor kaçan puanlara üzülüyor
YEREL HABERLER Denizlispor kaçan puanlara üzülüyor
Merkezefendi daha iyi olacak
YEREL HABERLER Merkezefendi daha iyi olacak
Atletizmin yıldızları Denizli'de piste çıkacak
YEREL HABERLER Atletizmin yıldızları Denizli'de piste çıkacak
Kent ağaçları ve ormanların korunması Denizli’de konuşuluyor Denizli, 32 ülkeden 50 bilim insanını ağırlıyor
YEREL HABERLER Kent ağaçları ve ormanların korunması Denizli’de ...
Denizli'ye 2 bin kişilik yeni yurt kazandırılıyor Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman: “Gençlerimizin iyi yetişmesi her şeyden önemli”
YEREL HABERLER Denizli'ye 2 bin kişilik yeni yurt ...
MHP kurmayları Denizli’nin 8 ilçesinde vatandaşla buluşacak
YEREL HABERLER MHP kurmayları Denizli’nin 8 ilçesinde vatandaşla ...
Evlenecek özel bireylere salon kirası 1 TL Özel bireyden sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan: “Etkinliklerimize gelin, evlere hapsolmayın”
YEREL HABERLER Evlenecek özel bireylere salon kirası 1 TL Özel ...
Yorgunluk ve iştahsızlık şikayetleri olan hastanın belinden 16 cm’lik kitle çıktı
YEREL HABERLER Yorgunluk ve iştahsızlık şikayetleri olan hastanın ...
Motokuryeler Yasin Batır’ın ölümüyle ilgili verilen cezayı yetersiz buldu
YEREL HABERLER Motokuryeler Yasin Batır’ın ölümüyle ilgili verilen ...
Hemşirelik Haftası, PAÜ’de etkinliklerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Hemşirelik Haftası, PAÜ’de etkinliklerle kutlanıyor
Motokuryeye çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis
YEREL HABERLER Motokuryeye çarparak ölümüne neden olan alkollü ...
Merkezefendi’de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Merkezefendi’de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
Mesut Bakkal: "Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz"
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: "Matematiksel olarak her şey bitmeden ...
12. Tiyatro Festivali kortej yürüyüşü ile başladı
YEREL HABERLER 12. Tiyatro Festivali kortej yürüyüşü ile başladı
Cinayet gibi kazada sürücünün cezası belli oldu
YEREL HABERLER Cinayet gibi kazada sürücünün cezası belli oldu
Almanya’da bulamadığı şifayı Tekden’de buldu
YEREL HABERLER Almanya’da bulamadığı şifayı Tekden’de buldu
PAÜ Eğitim Fakültesinde ‘Öğrenci destek birimi’ kuruldu PAÜ’lü öğrenciler için fakültede mağaza açılacak
YEREL HABERLER PAÜ Eğitim Fakültesinde ‘Öğrenci destek birimi’ ...
Hermolaos’un meşhur evleri Tripolis’te Asırlık evlerinin ünü 2 bin yıl öncesine dayanıyor
YEREL HABERLER Hermolaos’un meşhur evleri Tripolis’te Asırlık ...
Hırsız işe aldığı kişi çıktı
YEREL HABERLER Hırsız işe aldığı kişi çıktı
Çardak Havalimanı'ndan Nisan ayında 33 bin yolcu hizmet aldı
YEREL HABERLER Çardak Havalimanı'ndan Nisan ayında 33 bin yolcu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.