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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi Kitap Günleri'nde konuklarını ağırlamaya devam ediyor

İHA

Merkezefendi Kitap Günleri'nde konuklarını ağırlamaya devam ediyor

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlene Kitap Günleri'nde üçüncü gün, Türkiye'nin saygın ve popüler yazarlarının söyleşi ve imza günleriyle devam edecek.

Türk basınında araştırmacı gazetecilik geleneğinin en başarılı temsilcilerinden Saygı Öztürk, 14.00'ten itibaren kitaplarını Denizlili okuyucuları için imzalayacak. Saat 15.00'te kişisel gelişim alanında kaleme aldığı eserlerle tanınan Serhat Yabancı, söyleşi ve imza günüyle okuyucularıyla bir araya gelecek. Yazarlığının yanı sıra doktor, oyuncu ve yönetmen kimlikleriyle de tanınan çok yönlü sanatçı, Ercan Kesal 16.00'da başlayacak olan söyleşinin konuğu olacak. İlgiyle takip edilen yazar, imza günü etkinliğine de katılacak. Gün boyu Denizli'nin belirli noktalarından ücretsiz servisle ulaşılabilecek olan kitap günleri, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 5 Haziran gününe kadar devam edecek.

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