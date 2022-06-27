Çivril 1. Nilüfer Şenliği ile coştu

Çivril Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Nilüfer Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Konser ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra ödüllü yarışmaların da düzenlediği şenlik, binlerce Çivrilliyi bir araya getirdi.



Denizli’nin Çivril ilçesinde ilki düzenlenen Nilüfer Şenliği sona erdi. Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte birbirinden eğlenceli yarışmalar, etkinlikler yapıldı. Işıklı Gölü kenarında gerçekleşen şenlik mehter eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüş boyunca mehter marşlarının çaldığı şenlikte minik güreşçilerimiz minderde hünerlerini sergiledi. Ardından Voleybol ve bilek güreşi turnuvaları düzenlendi. Çivril 1 Nilüfer Şenliği’nin akşamında Ülkemizde ve Avrupa’da geniş hayran kitlesi edinen Türk Halk Müziği Sanatçısı Efe Güngör seslendirdiği türküler ile unutulmaz bir gece yaşattı. Şenliğin ikinci gününde yamaç paraşütçüleri görsel bir şölen sundu. Daha sonra huzur evi sakinleri bocce spor yarışmaları ile şenliğe renk kattı. 'O Ses Çivril' yarışması ile Çivril sesini aradı. İlk gün olduğu gibi ikinci günde de bilek güreşi, minder güreşi turnuvaları yapıldı. Bunların yanında Işıklı Gölü’nde ilk kez düzenlenen kano ve tekne yarışları nefesleri kesti. Son olarak halat çekme, çuval oyunu ve yumurta taşıma oyunları ve kiraz yeme yarışması ile yarışmaya katılanlar fiziksel aktivitelerde bulundu. Şenliğin finalinde “Cennetten Çiçek” isimli şarkısıyla milyonların beğenisini kazanan Zehra Gülüç şarkılarıyla seyirciyi coşturdu.



Konuyla ilgili konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural; “Gümüşsu Şelalesi’ndeki çalışmalarımızı tamamlandık. Işıklı Akgöz Pınarlarında inşa ettiğimiz Millet Bahçesini bu yıl sonuna kadar bitirmiş olacağız. Kırk kültür tabakasının tespit edildiği M.Ö 50005000’lü yıllarda yaşantıya rastlanan Beyce Sultan’da kazılarımız devam ediyor. Miryokefalon Zaferi kutlamalarını 17 Eylül tarihinde yapıyoruz. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman Çivril’i turizmin merkezi yapma yolunda çalışmalarımızı adım adım gerçekleştiriyoruz. Nilüfer tarlaları ile ünlü Işıklı Gölümüzün kenarında da bu yıl ilk kez Nilüfer Şenliği düzenliyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şenliğimiz Ülkemize, Denizli’mize ve Çivril’imize hayırlar güzellikler getirsin” şeklinde konuştu.



Çivril 1. Nilüfer Şenliğine Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul, Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural takdim etti.

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