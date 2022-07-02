Hasta nakli gerçekleştiren ambulans alev aldı

Denizli’de hasta nakli gerçekleştiren ambulans seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından hasta başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, Çal ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan Servergazi Hastanesi’nde yatmak olan A.K., Bekilli ilçesindeki hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Bekilli ilçesine doğru seyir halinde olan ambulansın Çal ilçesinde motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücüsünün durumu fark etmesine üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri dumanların yerini bıraktığı alevleri kısa sürede söndürdü. Bu sırada sedyeyle dışarı çıkarılan A.K., başka bir ambulansa alınarak Bekilli ilçesine götürüldü.

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