Merkezefendi’de arife günü 11 mahallede pazar yeri kurulacak Merkezefendi’de pazar kurulacak yerler açıklandı

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Denizli Merkezefendi Belediyesi Kurban bayramı arifesinde, Merkezefendili vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmesi ve bayram öncesi mağdur olmamaları için 11 mahallede kurulacak olan pazar yerlerini açıkladı.



Merkezefendi Belediyesi tarafından 8 Temmuz Cuma günü kurulacak olan Sevindik, Merkezefendi, Karaman, Karahasanlı, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Göveçlik, Sümer, İlbade (Bakırlı), Selçukbey ve Aşağışamlı Kapalı Pazar Yerleri bayram öncesi alışveriş yapmak isteyenler için hizmet verecek. Belirlenen pazar yerlerinin haricinde farklı pazar yerine tezgah açmak isteyen esnafa izin verilmeyecek. Belirtilmiş olan pazar yerlerinde yeri olan esnaflar, kendilerine ait olan yerlerde tezgah açacak tezgah yeri olmayan esnaflara ise tezgah açtırılmayacağı belirtildi.

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