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Merkezefendi sezon öncesi umutlu

DHA

Merkezefendi sezon öncesi umutlu


DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçireceği ikinci sezon öncesi kadrosunu büyük oranda yenileyen Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'te başkan Veli Deveciler, antrenör Zafer Aktaş ve takım kaptanı Altan Erol değerlendirmelerde bulundu. Amaçlarının bu sezon başarılı olup uzun yıllar Süper Lig'de kalmak olduğunu belirten Veli Deveciler, çok güçlü ve zor bir ligde mücade ettiklerini hatırlatıp, "Ortaya proje koymamız gerekiyordu. Bu sene buna niyetlendik ve ileriyi hedefleyen bir takım oluşturduk. Bizim amacımız uzun yıllar Süper Lig´de mücadele etmek" dedi.
Ligdeki ilk maçında cumartesi günü Aliağa Petkimspor'u konuk edecek Denizli temsilcisi kadrosunu Altan Erol dışında tamamen yenilerken; başkan Deveciler, "Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yıl kadroyu tamamen değiştirdik. Yeni bir kadro kurduk ancak oyuncularımız şehre ve bize çok kısa sürede alıştılar. Uzun süredir birlikte mücadele eden takım havasındayız. Zafer Aktaş ve ekibine de güveniyoruz. Aynı sistem ve oyun anlayışıyla yeni sezonda da lige renk katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"ÇOK GÜÇLÜ TAKIMLARLA MÜCADELE EDİYORUZ"
"Geçtiğimiz yıl Basketbol Süper Ligi´nde ortaya koyduğumuz bir düşünce vardı" diyerek sözlerine devam eden Deveciler, "Misyonumuz anlatmak istedik. Çok güçlü bir ligde, çok güçlü takımlarla mücadele ediyoruz. Açıkçası çok kolay bir iş değil. Bizim bu yıl ortaya bir proje koymamız gerekiyordu. Bu sene de buna niyetlendik ve genç, kariyer planlaması yapan, hedefi büyük oyuncularla anlaşma sağladık. Elimizdeki oyuncu grubunun ilerleyen yıllarda çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyoruz. Böyle de yapmak zorundayız. Fenerbahçe, Efes, Galatasaray, Tofaş ve diğer ekipler hepsi de çok güçlü ve zor bir arenadayız. Gelen eleştirileri görüyoruz. Onların da haklılık payı var, hep kazanmak istiyorlar. Fakat böyle bir şey mümkün değil. Bizim hedefimiz Süper Lig´de uzun yıllar mücadele etmek. Burada 5-6 yıl sonra mutlaka başarıyı hedefleyen ve büyük işler yapan bir takım olacak. Takıma olan bakış açısı değişecek. Bunu yaparken de ekonomik anlamda da sağlam temeller atmak zorundayız" şeklinde konuştu.
ANTRENÖR AKTAŞ: "BU YIL YENİ BİR MİSYONLA YOLA ÇIKIYORUZ"
Merkezefendi Basket'te antrenör Zafer Aktaş yeni sezon öncesi, "Genel olarak hazırlık periyodunda daha ileriye gittik. Mümkün olan her türlü çabayı gösterdiler. Normal sezonda başlıyor, tüm Denizli halkını maça davet ediyorum. Bizimle beraber olsunlar. Kulüp olarak bu yıl yeni bir misyonla yola çıkıyoruz. İyi yerlere gelecek oyuncularla savaşan, taraftarın beğeneceği bir takım yapmaya çalıştık. Tecrübe eksikliği var ama onu da enerji ile kapatmaya çalışacağız. Yabancı oyuncularımızda oldukça genç. Avrupa arenasında kendilerini göstermek için burayı fırsat görüyorlar. Karşılıklı bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Sakatlıksız ve kazasız bir hazırlık dönemi geçirdik. İyi bir ekibe karşı hafta sonu mücadele edeceğiz. Aliağa Petkim´de bu yıl iyi bir kadro kurdu. Ancak burada coşkulu bir taraftarla lige kazanarak başlamak istiyoruz" dedi.
ALTAN: "GENÇ VE POTANSİYELLİ BİR KADROMUZ VAR"
Takım kaptanı Altan Erol ise, "Geçen seneden bir tek ben kaldım. Çok mutlu ve keyifliyim. Genç ve potansiyelli bir kadromuz var. Enerjik bir takımız, bunu da sahaya yansıtacağız. Saha dışında tecrübe eksikliğini kapatmaya çalışıyoruz. Saha içinde elimizden geleni yapacağız. Ağustos´tan bu yana çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var. Bize güvensinler, genç arkadaşlar daha fazla sahada kalarak bunu aşacaklar. Güzel bir sezon geçireceğiz. Geçen seneye nazaran daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Bizim için Aliağa maçı çok önemli. Galibiyetle başlarsak çok iyi olacak. Potansiyelli bir ekibiz. İnşallah bu yıl elimizden geleni yapacağız. PAÜ Spor Kompleksi'nde de dolu tribünler önünde oynayacağımızdan hiç şüphem yok" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2022-09-29 11:00:37

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