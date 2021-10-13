DHA

Yeşil-siyahlıların Süper Lig´de boy gösterdiği 2020-2021 sezonu başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Sırp savunmacı Neven Subotic, Ege ekibine pahalıya patladı. Denizlispor, yıldız transferi olarak duyurduğu deneyimli oyuncudan beklediği verimi alamadı. Süper Lig kariyeri boyunca Denizlispor formasıyla 5 maça çıkan, toplam 405 dakika süre alarak 1 gol kaydeden Subotic, 21 Ocak´ta alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip takımdan ayrıldı.

Ayrıldıktan sonra Avusturya Ligi takımlarından Rheindor Altach´a imza atan Subotic, Denizlispor´daki alacakları için FIFA´ya başvurdu. Subotic´in yeşil-siyahlı ekipten 900 bin Euro ve kalan alacakları talep ettiği öğrenildi. Kariyerinde Mainz, Borussia Dortmund, Saint-Etienne, Union Berlin gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki stoperin Denizlispor´da kalan alacaklarıyla birlikte toplam maliyetinin 2 milyon Euro´yu geçebileceği aktarıldı. FIFA tarafından Subotic´e olan borç nedeniyle Denizlispor´a transfer yasağı geldi. Devre arası transfer döneminde kadroya takviye yapması güç olan Denizlispor´da yönetimin kaynak oluşturma çabalarının devam ettiği kaydedildi.