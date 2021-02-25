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Denizlispor'un Beşiktaş kabusu

Spor Toto Süper Lig'de yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak düşme hattındaki Yukatel Denizlispor, rakibiyle oynadığı son 14 maçta galibiyet yüzü göremedi

Denizlispor'un Beşiktaş kabusu

Beşiktaş'la oynadığı son 11 karşılaşmayı üst üste kaybeden yeşil-siyahlılar, son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla aldı. İki ekip arasındaki rekabette geride kalan 41 maçta siyah-beyazlılar 29, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet alırken, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 75 golüne, Denizlispor 37 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında evinde oynadığı karşılaşmadan 3-2 yenik ayrılan Denizlispor, Beşiktaş karşısında son yıllarda adeta kabus yaşadı.

Maçın hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Iraklı kanat oyuncusu Ahmad Yasin ve adalesinde yırtık bulunan Recep Niyaz'ın bu karşılaşmada forma giyemeyecekleri açıklandı. Denizlispor'da ayrıca 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Mustafa Yumlu, Kubilay Aktaş, Muris Mesanovic, Angelo Sagal, Hadi Sacko, Beşiktaş deplasmanında sarı kart görmeleri durumunda Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Hakan Kutlu, geçen hafta Gençlerbirliği maçının verdiği moralle sahaya çıkacaklarını ve puan ya da puanlar alabilmek için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını ifade etti.

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