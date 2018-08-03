Deportivo Capiata - 3 de Febrero maçı öncesi rakamlar

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında Deportivo Capiata ile 3 de Febrero, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:30. 2 puanlı Deportivo Capiata 11. sırada bulunuyor, 3 de Febrero 4 puana sahip ve 4. sırada. Deportivo Capiata, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. 3 de Febrero, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 408 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Capiata galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, 3 de Febrero galibiyet oranı 0.00.

Deportivo Capiata son haftadaki Sol de America müsabasında 5-1 yenildi.

3 de Febrero ise Olimpia karşılaşmasında 0-4 yenildi.

Deportivo Capiata, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

3 de Febrero ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 3 de Febrero, 3 gol atarken 1 gol yedi.

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