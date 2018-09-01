Deportivo Municipal - Binacional maçı ne zaman?

Deportivo Municipal ve Binacional, 02 Eylül 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Deportivo Municipal, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Binacional, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 290 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Municipal galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Binacional galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Deportivo Municipal son haftadaki Sport Boys müsabasında 0-2 kazandı.

Binacional, Real Atletico Garcilaso karşılaşmaında 3-1 kazandı.

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