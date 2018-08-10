Deportivo Rionegro - Atletico Bucaramanga rakamlar

Deportivo Rionegro ve Atletico Bucaramanga, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Deportivo Rionegro son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Atletico Bucaramanga, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 471. İddaa'da Deportivo Rionegro kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Atletico Bucaramanga kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Rionegro son hafta oynanan Bogota maçında 3-0 kazandı.

Atletico Bucaramanga ise America de Cali karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Deportivo Rionegro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Deportivo Rionegro, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Atletico Bucaramanga, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Atletico Bucaramanga, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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