Deportivo Rionegro - Boyaca Chico maçı öncesi rakamlar

Deportivo Rionegro ve Boyaca Chico, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 00:00. 4 puanlı Deportivo Rionegro 18. sırada bulunuyor, Boyaca Chico 5 puana sahip ve 16. sırada. Deportivo Rionegro son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Boyaca Chico son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 430 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Rionegro galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Boyaca Chico galibiyet oranı 0.00.

Deportivo Rionegro önceki hafta Boyaca Chico mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Boyaca Chico ise Deportivo Rionegro karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Deportivo Rionegro, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Boyaca Chico ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Boyaca Chico, 3 gol atarken 8 gol yedi.

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