Deportivo Santani - Independiente düellosu

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında Deportivo Santani ile Independiente, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi Deportivo Santani 8 puanla 9. sırada, Independiente 6 puanla 11. sırada bulunuyor. Deportivo Santani son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Independiente, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 277. İddaa'da Deportivo Santani kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Independiente kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Santani önceki hafta Cerro Porteno mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Independiente, Deportivo Capiata karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Deportivo Santani, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Deportivo Santani, kendi sahasında 4 gol attı, 5 gol yedi.

Independiente, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Independiente, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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