Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

İç piyasada akaryakıt pompa satış fiyatlarını; Brent petrol, uluslar arası piyasalarda oluşan motorin ve benzinin ton fiyatı ve dolar kuru belirliyor. Küresel piyasalarda gerek Brent, gerekse de benzin ve motorin fiyatları “dalgalı” sayılabilecek bir seyir izliyor.

Brent petrol, bir hafta içinde (20 Şubat) önce 60 doları gördü, ardından yavaş yavaş gevşedi ve halen 57 dolar düzeyinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda geçen haftayı benzin (tonu) 560, motorin 516 dolardan kapattı. Hafta içinde önemli bir sıçrama göründü. Perşembe günü benzin 572, motorin de 526 doları gördü. Bu artışa dolar kurunun (6 TL 11 kuruşu aşması) da eşlik etmesi, benzinde 24 kuruşluk bir zammı gündeme getirmişti. Ancak, haftanın son iş gününde ürün fiyatlarının gevşemesiyle benzinde zam ihtiyacı bir miktar azaldı.

16 KURUŞ BEKLENİYOR

Bu gece yarısı benzinde 16 kuruş artış bekleniyor. Peki, motorinde bir artış söz konusu mu? Sektöre göre, dolar kurunun artmaya devam etmesi ve uluslar arası piyasalardaki hareketlilik motorinde de zammı gündeme getirebilir. Ancak, zamlar pazartesiyi salıya bağlayan gece yapıldığı için bu hafta motorinde bir fiyat hareketi olmayacak. Eğer, bu hafta içinde bir ihtiyaç ortaya çıkarsa bu gelecek hafta pazartesi günü fiyatlara yansıyacak.