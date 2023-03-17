Deprem bölgesindeki 10 ilde öğrenciler için 1783 noktada çadır ve konteyner kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

Deprem bölgesindeki 10 ilde öğrenciler için 1783 noktada çadır ve konteyner kuruldu

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitim öğretim alanında yürütülen çalışmalarla ilgili "10 ilimizde 1783 noktada okul öncesi ilkokul ortaokul lise ve destekleme yetiştirme kurslarında hizmete devam ediyoruz" dedi

Deprem bölgesindeki 10 ilde öğrenciler için 1783 noktada çadır ve konteyner kuruldu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'nın Bulgurlu Mahallesi'ndeki Teknopark alanına kurulan konteyner kenti ziyaret ederek, eğitim konteynerlerini gezdi.

Depremzede öğrencilerle bir araya gelen Özer, çocuklarla soru çözüp sohbet etti. Özer, öğrencilere konteynerlerinde televizyon olup olmadığını sorarak, bakanlıkları tarafından gönderilecek televizyonlar gelince EBA TV'yi izlemelerini tavsiye etti.

Öğrencilere ihtiyaçları olup olmadığını soran Özer, gençlerin eğitimi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını aktardı.

Özer, ziyaretin ardından depremden sonra okulların açılmasıyla ilgili kapsamlı kararlar aldıklarını, 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretimi başlattıklarını söyledi.

Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 6 Mart'ta, Osmaniye, Adana ve Gaziantep'te ise 13 Mart'ta eğitim öğretimi yeniden başlattıklarını hatırlatan Özer, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'daki çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

Depremin ilk gününden itibaren öğrencilerin her şartta eğitime devam edilebilmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Özer, öğrencileri kurulan çadırlar ve konteynerlerdeki prefabrik okullarda desteklemeye devam ettiklerini aktardı.

Öğrenci ve öğretmenin buluştuğu her ortamın kendileri açısından okul olduğuna işaret eden Özer, şöyle konuştu: "Bu okul çadır, konteyner veya açık bir alan olabilir. Malatya'da eğitim öğretim 27 Mart'a kadar ertelenmiş olmasına rağmen burada çocuklar okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde eğitim öğretimlerine devam ediyor. Aynı zamanda LGS'ye girecek öğrencilerimiz için destekleme yetiştirme kursları, YKS'ye girecek olan 12'nci sınıf öğrencilerimiz için de destekleme yetiştirme kurslarıyla çocuklarımızın sınava hazırlanmasıyla ilgili her türlü desteği sağlıyoruz. Yani bu dönemde müfredata dayalı eğitimden ziyade çocuklarımızı o travmalı ortamdan kurtarıp bir an evvel normalleşmeleri, eğitimle buluşmalarıyla ilgili her türlü desteği sağlıyoruz. Aslında bu bölgede eğitim öğretim, psikososyal destek ve çocuklarımızın psikolojik olarak sağlamlıklarıyla ilgili en önemli destek mekanizması. Başlangıçtan itibaren eğitim öğretimin hızlı şekilde normalleştirmeyle ilgili tüm valilerimizle, belediye başkanlarımızla, bakanlarımızla koordineli şekilde süreçleri takip ediyoruz."

"HAYATIN NORMALLEŞMESİNİN GÖSTERGELERİNDEN BİRİ EĞİTİMİN NORMALLEŞMESİ"

Özer, bölgedeki okulların hasar tespitiyle ilgili çok hızlı şekilde kendilerine destek oldukları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür ederek, sağlam raporu verilen okullarda güvenli şekilde eğitime devam edilmesi anlayışıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Büyük fedakarlıkla çocuklar için Van'dan konteynerler getirterek eğitimin aksamaması için hizmet ettiklerinin altını çizen Özer, şunları kaydetti: "Tüm kurum ve kuruluşların eğitimi merkeze alarak çocuklarımızın normalleşmesine destek vermesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Mehmetçik Okulları'yla 10 ilde 248 çadırda çocuklarımızın her kademeden eğitimine destek vermeleri bizi çok mutlu ediyor. Bu dönemler birlik beraberlik dönemleri. Hayatın normalleştirmesini görmenin de ana göstergelerinden bir tanesi, eğitimin normalleşmesini görmek. Teknokent'teki yaklaşık 2150 konteynerden oluşan devasa ailenin olduğu yerde eğitim hizmeti için konteyner getirmek çok anlamlı. Okulların açık olup olmamasına bakmaksızın çocuklarımızı eğitimle buluşturmak için tüm fedakar öğretmenlerimizle sahada çalışıyoruz. Bu vesileyle depremin ilk gününden itibaren seferber olan, fedakar şekilde çalışan, kendi derdini unutup çocuklarına kavuşmak, onları eğitimle buluşturmak için büyük fedakarlık gösteren tüm öğretmenlerime en içten şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Mahmut Özer, öğrencilerin eğitimi için yapılan çalışmalarla ilgili ise şu bilgileri verdi: "10 ilimizde 1783 noktada okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve destekleme yetiştirme kurslarında 8 ve 12'nci sınıflarla ilgili çadır ve konteyner olarak hizmete devam ediyoruz. Tabii bu 10 ilin 6'sında zaten eğitim öğretim başladı. Geriye 4 ilimiz kaldı. Bu 4 ilimizdeki mevcut çadır veya konteyner sayılarını artırarak, mümkün olduğu kadar ama önceliği 8 ve 12'nci sınıflara vereceğiz. Çünkü onların önünde yaklaşık 2 ay sonra ciddi bir sınav var. Onlara mümkün olduğu kadar erişerek, hepsini sisteme dahil ederek, bu sayıları artırarak çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Öldüren simit... 74 günlük yaşam savaşını kaybetti! - Son dakika güncel haberler
GÜNDEM 74 günlük yaşam savaşı... Öldüren simit!
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GÜNDEM Üniversiteler ne zaman açılacak?
Son dakika: Yüzme antrenörü sel sularına atlayıp 5 çocuğu kurtardı!
GÜNDEM Yüzme antrenörü sel sularına atlayıp 5 çocuğu ...
DEHŞET | Son dakika haberleri: Dehşet güvenlik kamerasında! 3 aylık eşe satırlı saldırı!
GÜNDEM Dehşet güvenlik kamerasında! 3 aylık eşe satırlı ...
Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
GÜNDEM Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlar devam edecek! Meteoroloji uyarı verdi! Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava durumu nasıl? - Güncel haberler
GÜNDEM Deprem bölgesinde yağışlar sürüyor! Bir uyarı daha ...
Son dakika: Savcı Sayan milletvekilliği için istifa etti
GÜNDEM Savcı Sayan milletvekilliği için istifa etti
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir an önce yola çıkmak zorundayız
GÜNDEM İmamoğlu: Bir an önce yola çıkmak zorundayız
Adıyaman'da zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içerisinde kaldı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
Son dakika: İstanbul'da yıkımı yapılan bina çöktü!
GÜNDEM İstanbul'da yıkımı yapılan bina çöktü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.