Deprem bölgesindeki afet çadırları!

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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 6 Şubat sabahı saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 9 saat sonra ise Elbistan'da 7.6'lık deprem yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da, 6.4 ve 5.8'lik iki deprem daha meydana geldi. 11 ili etkileyen depremlerde 45 binin üzerinde vatandaşımız yaşamını yitirirken yüz binlercesi evsiz kaldı. Türkiye'den ve dünyadan milyonlarca insan yiyecek, kıyafet ya da çadır yardımında bulundu. Yakınlarını, eşini, dostunu, evini, eşyalarını kaybeden depremzedeler, kurulan çadır kentlerde yaralarını sarmaya çalışıyor.

IKEA'NIN AFET ÇADIRLARI MİNİK BİR EVİ ANDIRIYOR İsveçli sivil toplum kuruluşu Better Shelter, IKEA Vakfı'nın 10 milyon Euro bağışı kapsamında 5 bin adet acil durum barınağını Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ulaştırdı. İsveçli şirketin hayırseverlik kolunun bağışladığı çadırlar alet kullanmadan monte edilebiliyor. 17,5 metrekarelik ödüllü çadırların sağlam ve adeta minik bir ev gibi olduğu belirtiliyor. Ikea'nın çadırları iki kutuya sığabiliyor ve 4 kişi tarafından sadece 4 saatte monte edilebiliyor. Çadırı kurabilmek için her yerde bulunan alyan anahtarı, çekiç yerine kullanılıyor ve ekstra alet gerekmiyor.

ÜZERİNDE GÜNEŞ PANELİ MEVCUT Çadırlarda yalıtımlı polipropilen panellerle kaplanmış sağlam bir çelik çerçeve mevcut. Ayrıca çatısında dört saatlik elektriğin yanında cep telefonlarını şarj etmeye sağlayan bir güneş paneli bulunuyor. Çadırların en önemli özelliği ise zemine sabitlenmiş olması ve duvarlarının sağlam olması. En az 3 yıl dayanabilen çadırların bu süreden sonra plastik panelleri bozulduğunda çelik gövde yeniden kullanılabiliyor. Kerpiç tuğladan oluklu demire kadar eldeki yerel malzemelerle çadırlar yeniden kaplanabiliyor. Çadırlar 1.495 euroya, yani 30 bin TL'ye satın alınabiliyor ve bağışlanabiliyor.

ÖDÜLLÜ TASARIM İsveçli mobilya devinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (UNHCR) ile ortaklaşa projesi Londra'daki Tasarım Müzesi tarafından ödül aldı. Uluslararası övgüler alan çadırlar, New York'taki Modern Sanat Müzesi'nin kalıcı koleksiyonunda yer alıyor.

80'DEN FAZLA ÜLKEDE MEVCUT Vakfın İcra Kurulu Başkanı Per Heggenes, "Depremin yıkıcı etkisi ortaya çıktıkça, evsiz kalan ve temel yaşam ihtiyaçlarına erişemeyen çok sayıda çocuk ve aileyi desteklemek için ortak çabalarımızın gerekli olduğu açıktır" dedi ve şöyle devam etti: "Soğuk ve dondurucu soğuklara karşı güvenli barınaklara duyulan ihtiyaç giderek artıyor." Modüler barınakların, aralarında Ukrayna, Bangladeş ve Kolombiya'nın da bulunduğu 80'den fazla ülkede geçici ev, sınıf ve klinik olarak hizmet verdiği belirtiliyor.

KIRGIZ ÇADIRLARI KAR VE GÜNEŞTEN ETKİLENMİYOR Afet bölgesinde dikkat çeken çadırlardan biri de 'yurt'lar... Orta Asya'nın keçi yününden yapılan geleneksel çadır evleri olan yurtlar, göçebelerin yaşam koşullarına uygun tasarımı, soğukta sıcak, sıcak havalarda ise serin ortam sunma gibi özellikleri sayesinde günümüzde hala kullanılıyor. Geleneksel çadırlar yağmur, kar ve güneşten etkilenmiyor. 4 kişilik bir ailenin rahatça barınabileceği çadırlarda istenildiği takdirde 15 kişi kalabiliyor. Çadırların üst kapakları açıldığında içerisine güneş de giriyor.

15 KİŞİ KALABİLİYOR Kırgızistan Afet Bakanlığı yetkilisi Nurlan Şaripov, çadırların Türkiye için özel tasarlandığını belirterek, "En üstü kar ve su geçirmeyecek kalın branda şeklinde örtü yapıldı. Ortada polietilen bir kaplama ve son katmanda sıcak tutması için kalın keçe ve pamuk örtü bulunuyor. Ayrıca alt tabana da tahta kaplama yapılıyor. Güneşli havalarda da en üst çadır kapağı açılıyor ve çadırın içerisine güneş giriyor. Talep olduğu takdirde de çadır sayısını arttırabiliriz. 27 metrekare, 4 kişilik bir aile çok rahat kalabilir ve 15 kişiye kadar da insan çadırımızda kalabilir" dedi.

KIZILAY/AFAD ÇADIRLARI Doğal ve insan kaynaklı afetlerde kullanılmak üzere tasarlanan çadırlar kolay taşıma, depolama ve kolay kurulum özelliklerine sahip. Komple bez ve üstü PVC olmak üzere 2 farklı seçeneği var olan çadırın ön tarafında giriş kapısı, arka tarafında acil çıkış kapısı bulunuyor. *Haberin görselleri AP, Better Shelter, AA ve DHA'dan servis edilmiştir.