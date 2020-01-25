Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasının içinde neler olmalı? soruları dün saat 20.55'te meydana gelen ve tüm Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren 6,8'lik Elazığ Sivrice depreminin ardından gündeme geldi. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir. Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır. Çantanın içinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan saklamaya özen göstermelisiniz. İşte bir deprem çantasının içinde bulunması gerekenler...

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI? AFAD

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su (Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.)

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler