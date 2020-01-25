Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasının içinde neler olmalı? soruları dün saat 20.55'te meydana gelen ve tüm Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren 6,8'lik Elazığ Sivrice depreminin ardından gündeme geldi. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir. Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır. Çantanın içinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan saklamaya özen göstermelisiniz. İşte bir deprem çantasının içinde bulunması gerekenler...
DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI? AFAD
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
- Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
- Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
- Zorunlu Deprem Poliçesi
- Diplomalar
- Pasaport, banka cüzdanı vb.
- Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
- Giyecekler
- İç çamaşırı
- Çorap
- Yağmurluk
- İklime uygun giysiler
- Su (Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.)
Hijyen malzemeler
- Sabun ve Dezenfektanlar
- Diş fırçası ve macunu
- Islak mendil
- Tuvalet kâğıdı
- Hijyenik ped
Diğer malzemeler
- İlk yardım çantası
- Uyku tulumu veya battaniye
- Çakı, düdük, küçük makas
- Kâğıt, kalem
- Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
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