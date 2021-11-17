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Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzemeleri nelerdir? Afet ve Acil durum çantası...

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde sık sık deprem meydana geliyor. Deprem konusunda oldukça araştırma yapan vatandaşlarımız için deprem çantasında neler olmalı sorusunun cevabını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzemeleri nelerdir? Afet ve Acil durum çantası...
Deprem çantasında neler olmalı?
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD)'na göre afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir acil durum çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması oldukça önem arz ediyor. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da mutlaka içermeli.

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamalısınız. Afet ve acil durum çantasını sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da mutlaka bulundurmalısınız.

Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.

AFET VE ACİL DURUM ÇANTASININ İÇERİSİNDE NELER OLMALI?

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

Sabun ve dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped

Diğer malzemeler

İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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