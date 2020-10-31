Kandilli Rasathanesi'nden gelen son haberlere göre İzmir'de 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, binalar yıkıldı, can kayıpları meydana geldi. Depreme karşı hazırlıklı olmak isteyenler deprem çantası hazırlamak ve zelzele anında yapılması gerekenleri öğrenmek istiyor.
DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su (Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.)
Hijyen malzemeler
Sabun ve dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
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