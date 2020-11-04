İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. İzmir depremi büyük yıkıma neden olurken, can kayıplarına da sebebiyet verdi. Depremin etkisi hala geçmezken artçılar etkisini hala hissettiriyor. "Kandilli Rasathanesi son depremler" ve "AFAD son depremler" gibi kelimeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 4 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

İZMİR'DE KORKUTAN BİR DEPREM DAHA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:35'te Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.