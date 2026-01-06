Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 6 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        Ege Denizinde deprem oldu! 6 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Bu nedenle gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen tüm sarsıntıları anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 16:30 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:30
        ABONE OL
        1

        6 Ocak 2026 son depremler listesi, sabah saatlerinden itibaren sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusu arama motorlarında üst sıralara çıkarken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri anbean paylaşıyor. Peki, en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 6 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı…

        2

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 14.28'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 17,49 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
