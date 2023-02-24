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Deprem sonrası solunum yolu enfeksiyonları uyarısı!

Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk, "Deprem sonrası enfeksiyon gelişiminde yaşanılan coğrafya, depremin yaşandığı mevsim ve hava durumu koşulları, suya ulaşım kolaylığı gibi faktörler, deprem sonrası depremzedelerin bakım ve barınma koşulları enfeksiyon oranlarını direkt etkilemektedir" dedi

Deprem sonrası solunum yolu enfeksiyonları uyarısı!
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Afetler neden olduğu ölüm, sakatlık ve maddi kayıpların yanı sıra kişilerin fiziksel ve ruhsal fonksiyonlarının da bozulmasına yol açabilir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk, ülkemizde diğer afetlere nispeten daha sık görülen ve en çok hayat kaybına neden olan afetin deprem olduğunu aktararak, "Deprem sonrası enfeksiyon gelişiminde yaşanılan coğrafya, depremin yaşandığı mevsim ve hava durumu koşulları, suya ulaşım kolaylığı gibi faktörler, deprem sonrası depremzedelerin bakım ve barınma koşulları enfeksiyon oranlarını direkt etkilemektedir. Aynı zamanda afet ilişkili enfeksiyonlar da en önemli afet sonrası komplikasyonlardır" dedi.

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ NEDENLERİ

Afet sonrası sağlık hizmetlerinin aksaması nedeniyle kronik hastalıkları olan insanlarda sağlık sorunları meydana gelebileceğini belirten Dr. Öztürk, "Deprem sonrası özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına sıklıkla rastlanır. Bunların nedenleri arasında göçük altında kalan depremzedelerin sanitasyon eksikleri, temiz su koşullarına ulaşılamama, sağlık hizmetlerine ulaşmada zorluk ve soğuk maruziyeti, kalabalık ortamlarda bulunma zorunluluğu olarak sınıflandırılabilir. Aynı zamanda deprem sonrası fiziksel ve psikolojik streste bağışıklık sisteminin değişik derecelerde etkilenmesine ve fırsatçı bazı enfeksiyonların görülmesine neden olabilir" diye konuştu.

NASIL KORUNULUR?

Dr. Öztürk, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın en önemli yolunun el hijyenine dikkat etmekten ve maske takmaktan geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Deprem bölgesinde gerek ortamların yaygın tozundan gerekse başka hastaların kontamine solunum yollarıyla maruziyeti engellemesi açısından maske kullanımı önemlidir. Ayrıca kalabalık ve kapalı alanda yaşayan insanlardan solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan (öksürük, boğaz ağrısı, ses kısıklığı, burun akıntısı gibi) kişilerin izolasyonu faydalı olacaktır. Kalabalık ortamlardan uzak durmak, elleri sıkça yıkamak, kişisel hijyen malzemelerinin ortaklaşa kullanılmaması, kalabalık ortamda bulunulması zorunlu ise maske kullanımı faydalı olacaktır."

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