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Haberler Gündem Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? Deprem tatbikatı nasıl olacak?
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Süleyman Soylu’dan tüm Türkiye'ye uyarı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün vatandaşlara bir duyuru yaptı. Deprem tatbikatı yapılacağını söyleyen Soylu, saat ve gün bilgilerini paylaştı.

Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? Deprem tatbikatı nasıl olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'na katıldı. Bakan Soylu Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacağını duyurdu.

DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'na katıldı. 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alınan kararı duyurdu. Soylu, Türkiye genelinde dev bir tatbikatın yapılacağını açıkladı.
Bakan Soylu, "12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

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