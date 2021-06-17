Android için deprem uyarı sistemi Türkiye'de! 0:00 / 0:00

Google geçen yıl, Android cihazların donanımını kullanarak dünyanın en büyük deprem algılama ağını oluşturmak için yeni bir sistem tasarladı. Bu ücretsiz sistem, depremden etkilenen bölgedeki insanların, bir deprem meydana gelmeden saniyeler önce uyarı alabilmesini amaçlıyor. Teknoloji devi, üstlendiği misyon ile oldukça önemli olan deprem uyarı sistemini ülkemizde de başlatmaya karar verdi.

ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ TÜRKİYE'DE

Yakın zamanda Yeni Zelanda ve Yunanistan'da Android Deprem Uyarı Sistemi'ni başlattığını söyleyen Google, sistemi Türkiye'de de kullanıma sundu. Türkiye'nin dışında Filipinler, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da da bugünden itibaren Android deprem uyarı sistemi kullanılabilecek.

ANDROID'E GELECEK DİĞER ÖZELLİKLER

Google Android Deprem Uyarı Sistemi dışında yaz boyunca Android tarafına sunulacak 5 diğer özelliği de paylaştı. Bu özelliklerden ilki Mesajlar uygulamasındaki Yıldızlı Mesajlar olacak. WhatsApp'tan hatırlayacağınız Yıldızlı Mesajlar önümüzdeki haftalarda daha geniş bir şekilde kullanıma sunulacak

Diğer özellikler ise Google'ın yapay zekasıyla mesajlaşma sırasında kullanılan emojileri kullanıcılara önerecek olan Önerilen Emojiler, İyileştirilmiş Sesli Komut, İyileştirilmiş Voice Access ve İyileştirilmiş Android Auto olarak sıralanmış durumda.