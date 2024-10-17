Depremde öğrencisini kucağına alıp güvenli alana taşıdı
Malatya'da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Arapgir ilçesinde görev yapan öğretmen Şura Özçelik, özel gereksinimli öğrencisini kucağına alıp, güvenli bölgeye götürdü. O anlar, okulun güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 17.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:47
Malatya'nın Kale ilçesinde dün saat 10.46'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem kentin birçok ilçesinde de hissedildi.
Arapgir ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu'nda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Şura Özçelik, öğrencisi A.K'yi kucağında taşıyarak, güvenli alana çıkardı.
O anlar, okulun güvenlik kameralarıyla görüntülendi.
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